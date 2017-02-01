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5 ilde kar tatili! İşte kar tatili olan iller!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında bugün kar tatili ilan edildi.

5 ilde kar tatili! İşte kar tatili olan iller!

01 Şubat 2017 09:33

Diyarbakır ve Batman’da engelli ve hamilelere kar tatili

Diyarbakır ve Batman’da engelli ve hamile kamu personellerinin bir gün izinli sayılacağı duyuruldu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31.01.2017 Salı günü, engelli ve hamile çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi. 

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle herhangi bir olumsuzluk veya mağduriyetin yaşanmaması için kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bugün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.  

Şanlıurfa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa'nın merkez ve birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı beraberinde ulaşım sıkıntısını da getirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi Şanlıurfa'da da etkili olan kar yağışı dolayısıyla, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda 01 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaklardır" denildi. 

Giresun'da hamile ve engelli kamu personeline idari izin

İşte Giresun Valiliğinden yapılan tatil açıklaması:

Olumsuz hava şartları ve hava muhalefeti nedeniyle ilimiz genelinde kamuda görev yapan engelli ve hamile personellere 1 Şubat Çarşamba günü idari izin verildi.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 3 Aralık 2002 tarihli ve 200/58 Nolu genelgesi gereğince hava muhalefeti nedeniyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan engelli personeli ile hamile kamu personeli Valilik Makamının 31 Ocak 2017 tarih ve 1144 Sayılı yazıları gereğince 1 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

26 Ocak Perşembe gününden itibaren ilimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen olumsuz hava şartlarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personelleri; 27 Ocak Cuma, 30 Ocak Pazartesi ve 31 Ocak Salı günleri de idari izinli sayılmışlardı.

Trabzon Valiliği'nden engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına  01.02.2017 Çarşamba günü idarı izin verildi. Valilik idari izini resmi sitesinden açıkladı.


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