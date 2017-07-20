5 ilde uyuşturucu operasyonu kamerada

Eskişehir’de yapılan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe vurulurken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilmişti. Eskişehir merkezli olmak üzere 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona,

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin İstanbul’da şehit ettiği Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç’ın ismi verilmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç’in koordinesinde, Narkotik Daire Başkanlığının desteğiyle gerçekleşen, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin bulunduğu helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 7 polis köpeği de görev almıştı. İki aylık çalışmalar sonucunda yerleri tespit edilen uyuşturucu tacirlerine sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınmış,, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 11 kilogram esrar, 20 gram kokain, bin 100 uyuşturucu hap, 500 gram skunk, bir miktar bonzai, 3 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Zanlılar iki otobüsle adliye binasına getirilirken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı zanlılar, görüntü ve fotoğraf alan basın mensuplarına tükürük hakaret etti.