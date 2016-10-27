Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olurken, 1 asker ise mayına basması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından Kuzey Irak'tan Çukurca'nın Güven dağındaki güvenlik güçlerine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir uzman çavuş şehit oldu.

Öte yandan, Çukuca'nın Dağbaşı ve Seriertuşu tepeleri arasındaki bölgede devam eden operasyon sırasında mayına basan bir uzman çavuş ise yaralandı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Batman'da çatışma: 1 şehit

Batman'da Mava Dağı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 korucu şehit oldu.

Edinilen bölgeye göre, Gerciş ilçesinde bulunan Mava Dağı'nda teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon sırasında güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist arasında yakın temas sağlandı. Teröristlerin güvenlik güçlerine 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada geçici köy korucusu Kadri Yıldız şehit oldu. Bölgede operasyon sürüyor.

Hani'de askere EYP'li saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama çalışması sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, patlamada 2 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Olay, Hani ilçesi Aşağı Turalı köyünün yaklaşık 1 kilometre batısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arazide arama tarama çalışması yaptıkları sırada infilak ettirildi. Patlamada 2 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilçe devlet hastanesine getirildi. Bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Siirt'te nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düştü: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kurtalan ilçesinde nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Siirt Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Fuat Kınay, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Kınay'ın Mardin'in Derik ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bingöl'de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Olay, Kiğı ilçesi Kızılmescit mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada uzman çavuş Lokman Dargın şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı.

