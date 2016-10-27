Diğer
Kategoriler

5 ilden acı haber geldi! 6 şehit, 4 yaralı

5 ilden acı haberler geldi. Hakkari, Diyarbakır, Bingöl ve Batman'da hain saldırılar sonrası 5 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ise yaralandı. Siirt'te ise yıldırım düşmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

5 ilden acı haber geldi! 6 şehit, 4 yaralı

27 Ekim 2016 16:17

Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olurken, 1 asker ise mayına basması sonucu yaralandı.
Alınan bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından Kuzey Irak'tan Çukurca'nın Güven dağındaki güvenlik güçlerine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir uzman çavuş şehit oldu.
Öte yandan, Çukuca'nın Dağbaşı ve Seriertuşu tepeleri arasındaki bölgede devam eden operasyon sırasında mayına basan bir uzman çavuş ise yaralandı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi. 

Batman'da çatışma: 1 şehit

 Batman'da Mava Dağı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 korucu şehit oldu.
Edinilen bölgeye göre, Gerciş ilçesinde bulunan Mava Dağı'nda teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon sırasında güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist arasında yakın temas sağlandı. Teröristlerin güvenlik güçlerine 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada geçici köy korucusu Kadri Yıldız şehit oldu. Bölgede operasyon sürüyor. 

Hani'de askere EYP'li saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama çalışması sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, patlamada 2 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Olay, Hani ilçesi Aşağı Turalı köyünün yaklaşık 1 kilometre batısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin arazide arama tarama çalışması yaptıkları sırada infilak ettirildi. Patlamada 2 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilçe devlet hastanesine getirildi. Bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı. 

Siirt'te nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düştü: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kurtalan ilçesinde nöbet tutan askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Siirt Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Fuat Kınay, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Kınay'ın Mardin'in Derik ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi. 

Bingöl'de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Olay, Kiğı ilçesi Kızılmescit mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada uzman çavuş Lokman Dargın şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!