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5 iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

Kastamonu’da 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

5 iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

04 Ocak 2017 18:37

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yapıldığına dair ihbarın ardından çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından hırsızların eşgalini belirledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 5 ayrı işyerinde hırsızlık olaylarıyla ilgili oldukları gerekçesiyle Ü.Ç., Ş.A. ve İran uyruklu A.S.T.H.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık olaylarının zanlıları, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kapıları levye ile zorlayarak açmışlar
Öte yandan 5 ayrı iş yerini soyan hırsızların, iş yerlerinin kapılarını levye ile zorlayarak açtıkları ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık anının görüntülerinde, hırsızların iş yerlerinin önüne gelerek kapıyı levye yardımıyla açmaya çalıştıkları görülüyor. Kapıyı açan hırsızlar, iş yerlerine girerek içeride bir süre durduktan sonra kaçtıkları görüntülere yansıdı. Hırsızlar, aynı şekilde çevrede 5 ayrı iş yerinin kapısını levye ile zorlayarak açtıkları görülüyor. Asayiş ekiplerinin yaptığı incelemede, iş yerlerinden 3 adet mont, şapka, atkı ve bir miktar bozuk para çaldıkları belirlendi. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: hırsız


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