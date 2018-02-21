5. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Nisan ayında başlıyor

Üretici yeni kuşakların oluşması için uygun iklim oluşturmak amacıyla Palet Kültür ve Sanat ve Eğitim Derneği (PALETDER) tarafından hayata geçirilen İstanbul Cocuk ve Gençlik Sanat Bienali‘nin 5‘incisi, Bienal‘in kurumsal ortakları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Eğitim Gönülllüleri Vakfı‘nın desteğiyle 19 Nisan-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul‘un yanı sıra Hatay ve Urfa başta olmak üzere Anadolu‘dan okulların da yoğun katılımıyla gerçeklemesi planlanan Bienal‘e başvurular www.cocukgenclikbienal.org adresinde 28 Şubat‘a kadar devam ediyor.

“Binlerce öğrencinin eseri”

Bienal kapsamında İstanbul, Hatay ve Türkiye'nin 48 ilinden çocukların etkinliklere katılması hedefleniyor. Bienal‘de 3000‘i aşkın resmi ve özel anaokulu, ilk ve orta öğretim öğrencisinin etkinliklerde çalışma yapması, 2.000‘den fazla sanat öğretmeninin sürece dahil olması, STK işbirlikleri ile tüm kesimlerin Bienal‘de temsil edilmesi, dünyanın 10 ülkesinden çocuk ve gençlerin katılımı, 60.000 ziyaretçinin Bienal‘de yer alan sergi ve etkinlikleri izlemesi bekleniyor.

“5.000 sanat eseri, 60 konser, 80 atölye çalışması”

Bienal‘in etkinlikleri arasında ana sergi, atölye çalışmaları, vapurda müzik, maker space, müzik ve beden performansları, edebiyatçı buluşmaları, sanatçı karşılaşmaları, rehberli turlar, öğretmen eğitimleri, konferans, panel ve söyleşiler gibi sözlü etkinlikler yer alıyor. Bienal‘in ana mekanı olan Beşiktaş Çağdaş MKM‘de ana sergi, atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Bienal kapsamında 5.000 öğrencinin resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, yeni medya ve video çalışması sergilenecek, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 80 atölye çalışması yapılacak, 200 rehberli tur, 45 panel ve söyleşi, 60 konser, dinleti ve performans gerçekleştirilecek.

“Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek”

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, dünya ölçeğinde çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı oluşturuyor. Farklı coğrafyaların ve kültürlerin çocukların gözü ve estetiği ile ifade edilmesini imkan sağlıyor. Bienal'de, performanstan dansa; video sanatından heykele pek çok alanda üretme olanağı bulan çocuklar ve gençler, kültürler arası etkin bir iletişimin oluşmasına da öncülük ediyor.