Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Çankırı ile bu sabah saatlerinde Marmaris çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Karadeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19