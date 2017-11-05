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5 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteoroloji'den Ankara, İstanbul ve BurSa için sağanak yağış uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

5 Kasım 2017 yurtta hava durumu |Meteorolojiden Ankara, İstanbul ve BurSa için sağanak yağış uyarı

05 Kasım 2017 09:36

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz geneli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Bolu, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak diğer yerlerde değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

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Öte yandan, Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; kuvvetli, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (21-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 17
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19
Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışlar; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli) 20
Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yağışlar; kuvvetli ve çok kuvvetli) 21
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21 

 

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