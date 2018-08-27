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5 katlı binanın çatı katında yangın

İstanbul Esenler’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği çatıya itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

5 katlı binanın çatı katında yangın

27 Ağustos 2018 16:36
5 katlı binanın çatı katında yangın - Tıkla İzle

Olay, Esenler Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken mahalleli sokağa döküldü.

YANGIN VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde alevler çatıyı sarıyor. Kullanılamaz hale gelen çatıya itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.  

 

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