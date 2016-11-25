Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangının yan binaya sıçraması nedeniyle apartmanın 5. katında bir anne ve oğlu mahsur kaldı.

Mahsur kalan anne balkona çıktı. Anne oğlunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attı. Daha sonra kadın da kendisini aşağıda bekleyen vatandaşlara doğru atladı. Vatandaşların yardımıyla kurtulan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen vatandaşları, Cumhuriyet Halk Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya ve beraberindekiler ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın, çevre ilçe ve beldelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın amatör kameralara yansıdı.



Kaner Akaner