5 kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi eski Samsun Emniyet Müdürlüğü binası yanında gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Hanife Tekin evlerinin 5 katından yere düştü. Bir şeyin düştüğünün sesini fark eden emniyet binasındaki nöbetçi sesin geldiği yere baktığında "düştü" diye birinin bağırdığını ve yerde yatan genç kızı kucağına alan otomobile koyduğunu görünce müdahale etti. Olay yerine 112 Acil Servise ait ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hanife Tekin'in ölmüş olduğunu tespit ettiler. 5. katta oturan Hanife Tekin'in kendisinin mi düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay