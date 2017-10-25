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5. kattan düşen işçi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

5. kattan düşen işçi öldü

25 Ekim 2017 10:37

Olay Çorlu Şeyhsinan Mahallesi Ereğli Sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta sıvacı olarak çalışan Engin Afşar, binanın beşinci katında bulunan yük çekme makinesiyle yük çektiği sırada makinenin yerinden çıkması sonucu 5'inci kattan aşağıya düştü.

Olayı gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan inşaat işçisi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afşar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin
 

 

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