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5 Kaymakamın tayini çıktı

İçişleri Bakanlığınca Kaymakamlar ve Valiler Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Muğla’dan bir Vali Yardımcısının tayini çıkarken, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Dalaman ve Seydikemer Kaymakamlarının yeri değişti.

5 Kaymakamın tayini çıktı

01 Aralık 2016 10:49

Kararnameye göre, Muğla Vali Yardımcısı Salih Gürhan Antalya Vali Yardımcılığına, Bodrum kaymakamı Mehmet Gödekmerdan Tokat Vali Yardımcılığına, Seydikemer Kaymakamı Muammer Köken Keskin Kaymakamlığına, Kavaklıdere Kaymakamı Cevat Çelik Rize-Pazar Kaymakamlığına, Dalaman kaymakamı Yılmaz Şimşek Pendik Kaymakamlığına, Milas Kaymakamı Fuat Gürel Etimesgut Kaymakamlığına atandı.
Yerleri boşalan Kaymakamların yerine ise, vekalet ile yürütülen Menteşe Kaymakamlığına Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız, Milas Kaymakamlığına Of Kaymakamı Eren Arslan, Bodrum Kaymakamlığına Karatay Kaymakamı Bekir Yılmaz, Seydikemer Kaymakamlığına Sur kaymakamı Memduh Tura, Dalaman Kaymakamlığına Kızıltepe Kaymakamı Ali Güldoğan ve Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine Bulancak Kaymakamı Tayfur Elbasan atandı. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: kaymakam


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