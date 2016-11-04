Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’ün bağlı olduğu Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, ”Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir. Rüzgar değişik yönlerden hafif kuvvette esecektir. Bölge genelinde yer yer hafif don hadisesi beklendiğinden zirai faaliyetlerle ilgilenen vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan merkez hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını bildirildi.