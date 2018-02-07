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5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında!

Erzurum’da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı ve minibüsün alev alev yanması güvenlik kamerasına yansıdı.

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında!

07 Şubat 2018 12:15
5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında! - Tıkla İzle

Kaza bugün saat 09.00 sıralarında Erzurum-Pasinler karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nihat Sönmez idaresindeki 25 D 9423 plakalı minibüs ile 44 EC 283 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs savrularak refüje çarptı ve bir süre sonra alev alev yanmaya başladı.

Minibüste bulunan 2 kişinin yangın başlamadan önce kendilerini dışarı atmaları faciayı önledi. Kazada 3’ü otomobilde 2’si minibüste olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan trafik kazası çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Nihat Sönmez’in kardeşi, aracın daha taksitinin bitmediğini belirterek uzun süre küle dönen minibüse bakakaldı.

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik 

 

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