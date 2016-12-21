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5 kişiye Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapıldı

Kayseri'de geçtiğimiz 1 ay içerisinde Cumhurbaşkanına hakaret eden 5 kişiye işlem yapıldı.


21 Aralık 2016 10:31

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçtiğimiz 1 ay içerisinde 556 Markaların Kanunu ile ilgili olarak 14 olayda 15 şahsa, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili olarak 26 olayda 27 şahsa, Cumhurbaşkanına Hakaret suçuyla ilgili olarak 4 olayda 5 şahsa, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçundan 2 olayda 2 şahsa işlem yapıldı.
Ayrıca, şube müdürlüğü 1 ay içerisinde 13’ü basın açıklaması, 14’ü genel kurul kongre olmak üzere toplam 27 konunun işlem ve takibini yaptı. 


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