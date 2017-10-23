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5 metre yükseklikten düşen genç kız ağır yaralandı

Adana’da iki katlı evin çatı katından 5 metre altında bulunan başka bir evin çatı katına düşen genç kız ağır yaralandı.

5 metre yükseklikten düşen genç kız ağır yaralandı

23 Ekim 2017 21:05
5 metre yükseklikten düşen genç kız ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi Şakirpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Ebru D., ailesiyle birlikte müstakil evlerinin çatı katında iken bir anda dengesini kaybederek tek katlı bir müstakil evin çatısına düştü. Ailesi durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye Cankur ekipleri, genç kızı çatıdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 5 metre yükseklikten düşen genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaldırıldığı özel hastanede tedavisi devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye
 

 

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