5 metre yüksekten dereye düştü

Cumhuriyet Meydanı Tarihi Leylekli Köprüsü altında meydana gelen olayda Çanakçı Deresi kenarındaki demir korkuluklara yaslanan Ali Gökmen (60) bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten dereye düştü. Bir süre acı çeken yaşlı adamı fark eden çevredekiler durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi derede yaptı. Yaşlı adam daha sonra itfaiye, polis ve sağlık görevlilerince sedyeye alınarak halat yardımıyla düştüğü dereden güçlükle çıkarıldı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan Gökmen, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Özata