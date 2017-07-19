5 metrekarede geçen yarım asır

Meslekte 50'nci yılını geride bıraktığını belirten 60 yaşındaki Ömer Esen eskiden babaların bayramlardan önce çocuklarını berbere getirerek 'Bayram Tıraşı' yaptırdığını ve günümüzde bu kültürün de yok olmaya başladığını ifade etti.

Esen, "Bizim işlerimiz bayrama 4-5 gün kala başlıyor. Geçmişteki şartlarla bugün ki şartlar tabi ki farklı ama geçmişte insanlar daha hoşgörülü daha bakış açıları farklıydı. Şimdi günümüzde teknoloji değişti, insanların dünyaya bakış açısı değişti. Eskiden tıraşı usturayla yapıyorduk, şimdi jilet çıktı, daha hijyenik daha iyi şartlar altında çalışıyoruz. Eskiden babalar çocukların ellerinden tutar bize getirirdi ama şimdi gençler kendi istedikleri şekilde tıraş yaptırmak için özel olarak büyük şehirlere, büyük ilçelere gidiyorlar. Tabii gençler modelli, daha değişik tarzda tıraşlar oluyorlar. Bizde orta yaş ve üstüne hitap eden tıraşlar yaptığımız için onlarla yetiniyoruz'' dedi.

"Eskiden köylere tıraş yapmak için giderdim"

Eser, ''Bu meslekte 50 yılım geçti, bir oğlum bir kızım var. Çok şükür bu meslek sayesinde ikisinide evlendirdim. Mesleğimi severek yaptım. Zaten severek yapmasaydım 5 metrekare yerde 50 yılım geçmezdi. Siyaseti de, gündemi de yıllarca hep buradan takip ettim. Berber muhabbetleri meşhurdur bizim buralarda. Koltuğa oturan müşterinin konuştuğu her kelime bizde sırdır. Eskiden köylere traş etmeye giderdik. Köy meydanına tahta sandalye koyar, bilemeli ustura ile traş yapardım. Bazen köy odalarına gider, köyün muhtarını, ihtiyar heyetini traş ederdik. Sohbetler doyumsuz olurdu. Şimdi eski müşterilerimle vaktimi geçiriyorum''dedi.

''Aslanapa halkına 50 yıldır benim kahrımı çektikleri için minnettarım''

10 yaşında çırak olarak başladığım mesleğimde, ustam hastalanınca 1973 yılında dükkanı bana bıraktı. O yıl vergi mükellefi oldum.Her zaman önceliğim vergimi ödemek, sigortamı ödemek oldu. Önce dükkanımın borcunu ödedim, sonra oğlumu berber olarak yetiştirdim. Çıraklar'da yetiştirdim her biri ayrı yerdeler şimdi. 14 yıl önce mesleğimden emekli oldum ama işimi bırakmadım. Ölünceye kadar bırakmayı düşünmüyorum zaten. Bu meslek severek yapılırsa dünyanın en iyi mesleğidir bana göre. Dünyaya yeniden gelsem yine bu mesleği yapardım, Aslanapa halkına 50 yıldır benim kahrımı çektikleri için minnettarım'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir