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5 metrelik çukurda can pazarı

Bursa'da, sanayi bölgesinde otları temizleyen işçi, 5 metrelik atık çukuruna düştü. Güçlükle çukurdan çıkarılan ve vücudunda kırıklar olan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

5 metrelik çukurda can pazarı

07 Ekim 2016 17:54
5 metrelik çukurda can pazarı - Tıkla İzle

Olay, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Karanfil Sokak’ta meydana geldi. DOSAB’da görevli 30 yaşındaki Mahmut Benice, otları temizlemeye başladı. Bir anlık dalgınlık neticesinde, bölgedeki bir fabrikanın 5 metrelik atık çukuruna düşen Benice’nin çığlıklarını duyan arkadaşları, hemen yardımına koştu. İşçiler, çukurun derin olması üzerine, polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu arada itfaiye, UMKE ve AFAD'a da haber verildi. Caraskal yardımıyla çukurdan çıkarılan Mahmut Benice, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayak ve çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen işçi tedavi altına alındı.

ABDULLAH ÇİBİR 

Etiketler: DOSAB


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