5 milyon yıllık altıgen prizmalar şeklindeki kayalık görenleri şaşırtıyor

Gerek tatilcilerin gerekse Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Bazalt Kayalıkları, tabii güzelliği ve altıgen prizma yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.

Birbirine yakın üç vadide, 10 hektarlık bir alanda boyları kırk metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Ziyaret edenlerin, görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar, 'tabiat anıtı' olarak ilan tescil edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat hem tabiat varlıkları yönüyle, hem kültür varlıkları yönüyle aslında bir kültür müzesi, bir tarih müzesi, bir medeniyet müzesidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz doğal güzellikleriyle, tarihi güzellikleriyle, tarımsal zenginlikleriyle, ormansal zenginlikleriyle Türkiye'deki ender şehirlerimizden bir tanesidir. Tabiat varlığı olarak, tabiat değeri olarak bunlardan birisi de, Türkiye'de ilk tescilli tabiat anıtı olarak Bazalt Kayalıklarımızdır. 5 milyon yıl önce jeolojik oluşumuyla bugüne kadar kendini koruyan ve insanların en gözde bir tabiat varlığı olarak gördüğü insanın içine girdiği zaman şelalesiyle, suyuyla, oluşumuyla, doğallığıyla, tabiat güzelliğiyle beraber aslında kendisi ile beraber huzur bulduğu jeolojik oluşumdur. Bu jeolojik oluşum yaklaşık 10 bin metrekare içerisinde şelalesi olan 4'lü, 6'lı ve 8'li şekilleriyle, 30-40 metreye varan sütunlarıyla aslında dünya harikalarından bir tanesidir. Bu anlamda 1996 yılında doğal sit alanı ilan edilmiş bu yer, daha sonra da Türkiye'nin 106. Tabiat varlığı olarak kabul edilmiş ve Türkiye'de ilk tabiat varlığı ve ilk tescilli olan Bazalt Kayalıkları'ndan bir tanesidir. Başka tescilli bir Bazalt Kayalıkları yoktur Türkiye'de. Bu açıdan her gelenin hayretle baktığı bu jeolojik oluşuma, dünyanın en harika en güzel yerlerinden birisi olarak gördüğü bir yer olarak turizme kendisini açar. Gelen turistleri büyüleyen bir şekli vardır. Bu açıdan ilçemize değer katan, ülkemize değer katan, dünyadaki tabiat varlıklarına değer katan bir yapı olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Osman Aksu

