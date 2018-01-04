Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Herkes Mersin'de okullar tatil mi sorusunun cavabını merak ediyor. Peki, 5 Ocak Cuma Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Valiliği açıklama

Mersin Valiliği, bu geceden itibaren beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelde bir günlük idari izinli sayılacak.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Ocak günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin bir günlük idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yağıştan etkilenen Suriyeli tarım işçileri tahliye edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlardan etkilenen Suriyeli tarım işçileri tahliye edildi.

Mersin ve ilçelerinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, çadırlarda yaşayan Suriyeli tarım işçilerini de olumsuz etkiledi. Tarsus'un Bahşiş Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriyeliler, çadırları sular altında kalınca itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Suriyeli tarım işçilerinin, belediye otobüsleriyle geçici olarak Tarsus'taki spor salonuna götürüldükleri belirtildi.

Tarsus'ta seralar sular altında kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki seralar sağanak yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Yağmur suları binlerce dönümlük arazideki seralarda ekili sebzelere zarar verdi.