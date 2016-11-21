Edinilen bilgiye göre Kuveyt'ten İstanbul'a iş amacıyla gelen Arap turist otelinden çıktıktan sonra kapkaça maruz kaldı. Arap turistin, içerisinde 10 Bin Türk Lirası, cep telefonu ve pasaportu bulunan çantasını 5 saniyede çalan zanlılar kayıplara karıştı. Polis kapkaççıların yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletli kapkaççıların Arap turiste yanaştığı görülüyor. Aniden kapkaça uğrayan Arap turistin çantasını tutmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde motosikletli kapkaççıların 5 saniye içerisinde çantayı alarak uzaklaştıkları görülürken sendeleyen turistin zanlıların peşinden gitmeye çalıştığı görülüyor.



Mustafa Bakırhan-Ufuk Kıvık