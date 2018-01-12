5 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonla telefonla dolandırıcılık çetesi çökertildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteşe darbe vurdu. Yabancı uyruklu şahıslar adına çıkartılan açık hatlar ile vatandaşları arayan çetenin, hesabınız terör örgütünün eline geçti gibi yalanlarla dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Büyük bir gizlilik ve hiyerarşik yapı şeklinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları paraları belirli oranlarda paylaştıkları tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Bursa'da 3, Sakarya'da 3 ve Tokat'ta3 olmak üzere 9 kişi yakalandı. A.Ö, İ.C, S.A, M.B, H.T., SS. ve İ.A. adlı zanlılar İnegöl'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon, SİM kart, bilgisayar, iPod, USB bellek ve tutulan kayıtları ihtiva eden ajanda ve notlar ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle 24 dolandırıcılık suçu işleyerek yaklaşık 750 bin TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Salih Bakıcı

