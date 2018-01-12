Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • 5 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonla telefonla dolandırıcılık çetesi çökertildi

5 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonla telefonla dolandırıcılık çetesi çökertildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Tokat ve Sakarya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda telefonla dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yakalanan 7 kişi Bursa’nın İnegöl ilçesinde adliyeye sevk edildi. Çetenin 24 kişiyi 750 bin lira dolandırdığı bildirildi.

5 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonla telefonla dolandırıcılık çetesi çökertildi

12 Ocak 2018 11:06

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteşe darbe vurdu. Yabancı uyruklu şahıslar adına çıkartılan açık hatlar ile vatandaşları arayan çetenin, hesabınız terör örgütünün eline geçti gibi yalanlarla dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Büyük bir gizlilik ve hiyerarşik yapı şeklinde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları paraları belirli oranlarda paylaştıkları tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Bursa'da 3, Sakarya'da 3 ve Tokat'ta3 olmak üzere 9 kişi yakalandı. A.Ö, İ.C, S.A, M.B, H.T., SS. ve İ.A. adlı zanlılar İnegöl'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon, SİM kart, bilgisayar, iPod, USB bellek ve tutulan kayıtları ihtiva eden ajanda ve notlar ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle 24 dolandırıcılık suçu işleyerek yaklaşık 750 bin TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. 

Salih Bakıcı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç