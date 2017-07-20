5 ton ot kül oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesi İnönü Mahallesi’nde Volkan Polat’a ait ot yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeyen vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Olay yerine gelen Sarıkamış Belediyesine ait itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, yaklaşık 3 saat süren uğraşın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer ot yığınlarına sıçrama ihtimali üzerine bir miktar otu da ıslatarak önlem aldı. Yangında can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alper Yıldırım