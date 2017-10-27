5 ülkenin öğrencileri küresel mülteci sorununa dikkat çekmek için İstanbul’da

Uğur Okulları Dragos Kampüsü İtalya, Portekiz, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte küresel ve güncel mülteci sorununa ortak sorumluluk bilinci oluşturabilmek adına "Kendini Bir Mültecinin Yerine Koy" isimli Erasmus Plus projesini gerçekleştiriyor. Koordinatörlüğünü İtalya'nın yaptığı projede hem öğretmenler hem de öğrenciler yer alıyor. Mültecilerin sorunlarını tespit ederek ülkelerin toplantılar gerçekleştirdiği, öğrencilerin dergi çalışması yaptığı proje aslında ülkelerin birbirlerinin kültürlerini tanımada önemli rol oynuyor.

"Kendimizi onların yerine koyarak empati kurmaya çalışıyoruz"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Okulları Dragos Kampüsü Müdürü Sevde Özsaygın, “Öğrencilerimiz gittikleri ülkelerde hem farklı kültürleri tanıyorlar hem de proje başlığında çalışmalar yapıyorlar. Mültecilik dünyanın her yerinde yaşanan bir durum. Bu 5 ülkede de farklı ülkelerden gelen mülteciler var. İtalya'da Afrika'dan gelen mülteciler, Türkiye'de Suriye'den gelen mülteciler gibi. Bu projeyle amacımız öğrencilerimizin mültecileri empati kurarak mültecileri anlamaları ve bizlerin de farkındalık oluşturarak destek sağlamak. Onları daha çok anlamaya çalışıyoruz, neler yaşıyorlar, neler hissediyorlar. Kendimizi onların yerine koyarak empati kurmaya çalışıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz dünya vatandaşı olsun istiyoruz"

Proje kapsamında yapılan çalışmalara değinen Sevde Özsaygın, "Mültecilerle röportajlar yapıldı ve Portekiz'deki toplantıda onları izledik, anlamaya çalıştık. Romanya toplantısında dergi çalışması yaptık. Bu dergide onların kültürleri, geldikleri ülkede nasıl bir hayatları vardı ve daha sonraki hayatlarında yaşadıkları zorlukları ele aldık. Öğrenciler bu anlamda çok hevesliler, çalışıyorlar. Yurt dışına çıkma imkanı sağlıyorlar ve onları döndüklerinde çok mutlu görüyorum. Orada arkadaşlar ediniyorlar, proje için çalışıyor oluyorlar ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemiş oluyorlar. Öğrencilerimiz daha geniş açılardan bakabilsin, dünya vatandaşı olsun, mutlu insanlar olsunlar istiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde, uluslararası projelerde yer alsınlar istiyoruz" diye konuştu.

Mültecilerin en büyük sorununun dil olduğunu dile getiren Özsaygın, "Görüşmelerde ve yaptığımız çalışmalarda mültecilerin dil ile ilgili bir problem yaşadıklarını gözlemledik. Ülkelerinden gelirken sıkıntı yaşıyorlar, röportajlarda üzücü olayları dinledik ve bizler de çok üzüldük. Ama en büyük problemleri dil, belki bununla ilgili bir çözüm getirilebilir. Ülkemize geldiklerinde o ülkenin diliyle ilgili bir eğitim alabilirler" ifadelerini kullandı.

Projenin İtalya temsilcisi Anna Maria Gondolfo, "İtalya'da da dünyanın birçok yerinde de mülteciler ve göçmenlerle ilgili bir takım sorunlar var. Proje kapsamında mültecilerin sorunlarını hem İtalya bağlamında hem de Avrupa Birliği bağlamında bu sorunla ilgili neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sicilya'da birçok göçmen ve mülteci var. Dolayısıyla Sicilya halkı ve eğitim kurumları olarak mültecilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitim entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Mültecilerle ilgili bir takım çalışmalarımız da oluyor. Proje kapsamında yaptığımız gezilerde ve toplantılarda, Türkiye'den gelen öğretmelerin ve öğrencilerin yaptıkları sunumlarda Türkiye'deki durumu da çok yakından gözlemleme fırsatı elde ettik" şeklinde konuştu.

"Dünyaya bakış açım değişti"

Projede yer alan Uğur Okulları Dragos Kampüsü 10. sınıf öğrencisi Elif Deniz Çakmak, "Proje kapsamında ülkeler birbirlerini ziyaret ediyorlar. Böylece kültürel bir değişim oluyor, birbirimizi tanıyoruz. Aynı zamanda da dünyadaki mültecilerin durumuyla ilgili bilgiler topluyoruz ve bu konuda farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Mültecilerle röportajlar gerçekleştirdik, onlarla konuşma fırsatımız oldu. Kendimi onların yerine koyabildim ve bu projenin dünyaya bakış açımı değiştirdiğini düşünüyorum. Hem kendimizi geliştirmek hem de dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırmak için çabalıyoruz. Mültecileri tanırken aynı zamanda birbirimizi ve kendimizi de tanıyoruz. Proje kapsamında bir dergi çalışması yaptık. Bu dergide mültecilerin kültürlerini, geleneksel yemeklerini, kıyafetlerini tanıttığımız bölümler yer alıyor. Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Portekiz'deki mülteci istatistiklerini inceliyoruz" dedi.

Tüm ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenlerle birlikte 1 hafta boyunca şehir turları da gerçekleştirildi. Perşembe günü düzenlenen akşam yemeğinde farklı ülkelerin öğretmenleri konuşma yaptı, proje kapsamındaki her kişiye katılım sertifikaları takdim edildi.

