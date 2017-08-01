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5 yaşındaki Ahmet'i erik öldürdü

Bingöl’de boğazına erik kaçan ve 2 kez kalbi durmasına rağmen hayata döndürülen 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Ahmeti erik öldürdü

01 Ağustos 2017 14:12

Olay, 18 Temmuz Salı günü Bingöl merkezde meydana geldi. 7 çocuğu bulunan Nahide ve Sebahattin Yıldız çifti, düğün için geldiklerin evin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki çocukları Ahmet Yıldız'ı, yerde hareketsiz yatarken buldu. Ne olduğunu anlamayan aile, çocuklarını ilk olarak en yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ve ardından sevk edilen Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde durumu hakkında teşhis konulamayan Yıldız, daha sonra Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran ve hayata döndürülen Yıldız’in, devlet hastanesinde boğazında yabancı bir cisim olduğu fark edildi. Yapılan tetkikler sonucu küçük çocuğun boğazında erik olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla boğazındaki erik çıkartılan Yıldız, aynı gün Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yıldız, 15 günlük tedavi sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgunda yapılan otopsinin ardından, acılı aile çocuklarının cansız bedenini gözyaşları arasında aldı. Cenaze aracına konulan Ahmet'in minik bedeni memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlanmak üzere götürüldü.  

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu


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