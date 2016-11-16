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5 yaşındaki engelli çocuğun yürek yakan dramı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan beş yaşındaki Mirhan’ın hastalıkları ve yaşadıklarını atmaya kelimeler yetmiyor.

5 yaşındaki engelli çocuğun yürek yakan dramı

16 Kasım 2016 13:52
5 yaşındaki engelli çocuğun yürek yakan dramı - Tıkla İzle

Doğuştan felç olduğu için yürüyemeyen Mirhan Üncü, kafasının içinden midesine kadar uzanan bir hortumla yaşamak zorunda. Belinde kemiklerin bir kısmı olmadığı için büyük bir boşluk olan Mirhan, en çok muhtaç olduğu annesi tarafından da terk edildi. Dünyaya gözlerini açtığı anda doktorların ‘bu çocuk yaşamaz’ dediği Mirhan, büyük zorluklara rağmen beş yaşına girdi. 

Yaklaşık bir yıldır iki torununa baktığını ifade eden babaanne Hülya Üncü, “Benim torunum doğduğu günden beri yürüyemiyor. Benim oğlum üç yıl önce eşi ile birlikte iki torunumla İstanbul’a yerleşti. Oğlum Cihan Üncü İstanbul’da fırında çalışırken, bir gün eve geldiğinde bakıyor ki eşi Buket Üncü iki çocuğunu evde kilitleyip çıkmış gitmiş. Gelinim her gün beni arardı ve ‘ben artık bu çocuklara bakamıyorum’ derdi. Oğlum ve iki torunum yaklaşık üç ay boyunca İstanbul’da yaşadılar. Oğlum beni aradı ve ‘anne ben bu çocuklara daha fazla bakamıyorum, onları yetiştirme yurduna vermek zorundayım’ dedi. Bende torunlarımı bana getir dedim. Torunlarıma ben bakıyorum, fakat anne kendi öz evladını terk ettiği halde torunumun özürlü bakıcı parasını alıyor. Oğlum çalışmak için tekrar gurbete gitti. Elimde yok, avucunda yok. Komşuların verdikleri ile geçinmeye çalışıyorum. Oğlum bir gün çalışsa 3 gün boş kalıyor. Oğlumda da para yok. Benim eşimde zaten çok yaşlı, çalışamıyor. Benim tek isteğim, torunum engelli yürüyemiyor, ona tekerlekli sandalye istiyorum. Ben hastayım taşıyamıyorum. En azında tekerlekli sandalyesi olsa bende torunum da çok mutlu olacağız” dedi. 

Beş yaşındaki minik Mirhan’a sevindirici haber Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları’ndan geldi. Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, “Hastamızın durumunu çok iyi bildiğimiz için doktoruna rapora tekerlekli sandalye yazmasını talep ettim. Doktorumuz da bu taleplerimizi olumlu karşıladı ve raporuna tekerlekli sandalye yazdırdık. İnşallah bu tekerlekli sandalye ile minik evladımız mutlu olur” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: 5 yaşındaki engelli çocuk


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