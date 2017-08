5 yıla üç dünya şampiyonluğu, 102 madalya sığdırdı

Türk atletizminin yıldızı parlayan genç yeteneklerinden biri olan Şevval Ayaz, 5 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle koşmaya başladı, o günden bu yana da durmaksızın koşmaya devam ediyor. Katıldığı yarışmalarda aldığı madalyaların sayısını bile hatırlamayan Şevval, sadece bu yılın ilk 7 ayında koştuğu 40 yarıştan 35’inde altın madalya kazandı. Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ederek, gümüş ve bronz madalyalar dışında üç kez dünya şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Mersin’in gururu olan Şevval, bu yıl Belarus, Ukrayna, İtalya, Bursa, Fransa ve Kenya’da yapılan uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil etti.

102 madalyalı dünya şampiyonu Şevval’in hedefinde olimpiyat var

Haftanın 6 günü, günde 3 saat antrenman yapan, Haziran 2017’de Ankara’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli branşında 13.32 saniye ile Türkiye rekoru kıran Şevval, Temmuz 2017’de Kenya’da katıldığı yarışmada 13.20 saniye ile rekorunu yeniledi. Fransa’nın Nancy kentinde 24-30 Haziran 2017 tarihleri arasında 31 ülkeden 650 atletin katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engellide altın madalya kazanana Şevval, bir başarıya daha imza attı. Bugüne kadar aldığı tüm madalyaları büyük bir sehpasının üstünü tamamen kaplayan, üçü dünya şampiyonluğu olmak üzere 102 madalyası bulunan Şevval’in hedefinde 2020 olimpiyatlarında şampiyon olmak var.

“Türkiye şampiyonluğumun sayısını bilmiyorum”

Milli atlet ve Fenerbahçe sporcusu Şevval, Antrenörü Fahri Özen ile birlikte her gün antrenman yaptığı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde, İHA’ya konuştu. Mersin İçel Koleji son sınıf öğrencisi, derslerinde de çok başarılı olan Şevval, ilkokuldayken Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Fındık’ın kendisini fark ettiğini ve spora yönelttiğini söyledi. Ailesinin de desteğiyle 12 yaşında Milli Antrenör ve Fenerbahçe Antrenörü Fahri Özen ile tanışmasıyla her gün düzenli antrenman yapmaya başladığını ve bugünlere geldiğini anlatan Şevval, “Bugüne kadar arka arkaya iki Türkiye rekoru kırdım. Önceki rekorum 13.32 idi. Geçen ay Kenya’da yapılan yarışmada 13.20 ile rekorumu yeniledim. Şu an sayısını tam olarak hatırlamıyorum ama 100’den fazla madalyam var. Madalyalar gün geçtikçe artıyor. Çok çalıştım ve bugünlere geldim. Geçen yıl bir, bu yıl bir olmak üzere iki dünya şampiyonluğum var. Türkiye şampiyonluğum ise sayısız, çok fazla var” dedi.

2015 yılında Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda 110 metre engelli yarışında 14.59 saniye derecesi ile dünya birincisi olan Şevval, “ISF GYMNASIADE 2016 Trabzon yarışlarında ve Fransa’daki Okul Sporları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da 100 metre engellide altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum” diye konuştu.

“Hedefim, olimpiyata gitmek ve madalya kürsüsünde İstiklal Marşımızı okutmak”

Son olarak 2017 Türkiye Kulüpler Şampiyonası’na katıldığını ve bölge şampiyonu olduğunu, bu hafta Eskişehir’de yapılacak final yarışlarında da Türkiye şampiyonluğu için koşacağını vurgulayan Şevval, hedeflerini ve duygularını şöyle anlattı: “2014 yılında milli takıma seçildim. 16 Eylül’de yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda hem Türkiye’yi hem Fenerbahçe Spor Kulübü’nü temsil edeceğim. Bundan sonraki hedefim, olimpiyata gitmek ve madalya kürsüsünde İstiklal Marşımızı okutmak. Güzel şeyler yapmak ve güzel dereceler almak istiyorum.”

“Daha iyi dereceler yapacağım. Buna inanıyorum”

Tüm başarılarında en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurgulayan Şevval, “Ailem her zaman yanımda oldu, her zaman bana destek verdi. Benimle birlikte her gün stada geldiler ve en zor anlarımda beni motive ettiler. Ayrıca, kulübüm Fenerbahçe, antrenörüm Fahri Özen ve arkadaşlarım da bana destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Spor, farklı bir şey, yaptığın zaman kendini çok rahat hissediyorsun, yaparken seviyorsun. Bir de hedefin olunca, o hedefe gitmek için çok çalışman gerektiğini biliyorsun. Düzenli antrenman yapıyorsun ki, yaptığın derecelerde karşılığını alınca daha çok mutlu oluyorsun. Anlatılmaz bir duygu. İlk rekor kırdığımda çok mutlu olmuştuk. İnşallah daha iyi dereceler yapacağım. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Özen: “Şevval’in önü açık, olimpiyatlara gidecek en genç sporculardan biri olacak”

Genç sporcunun antrenörü Fahri Özen de Şevval’in atletizmi çok sevdiğini, başarılı oldukça da kendisini geliştirdiğini söyledi. Şevval’in, bu işi severek yapan sayılı örneklerden biri olduğunun altını çizen Özen, “Şevval’in antrenörü olduğum için çok mutluyum. Şevval, 5 yıl önce bana geldiği günden itibaren her yıl değil, her gün gelişti. İlk yarışını hatırlıyorum; engel koşarken düştü ve kalkıp devam etti. Bu çok önemli. Bu, hırsını, bu işi sevmesini, devamlılığını anlatıyor. Şevval’in önü açık, şu anda 17 yaşında, olimpiyat için iki yılımız var. Eğer olimpiyat barajını geçersek, 19 yaşında olimpiyata gidecek en genç sporculardan biri olacak. Bu, benim için büyük mutluluk. Hedefimiz, öncelikle 2020 olimpiyatına gitmek ama önümüzde en az iki olimpiyat daha var. Bir aksilik olmazsa biz o iki olimpiyata da gideceğiz, çünkü derecelerimiz onu gösteriyor. Nevin Yanıt da Şevval’e çok destek oluyor. Yaş olarak dereceleri, Nevin’in derecelerine çok yakın. Bu, beni gelecek için umutlandırıyor. Hem Fenerbahçe Kulübü hem federasyon başkanımızın çok desteği var. Ayrıca, Şevval’in annesi, üç yıl boyunca bu kızı dolmuşla her gün buraya getirdi. Onun emeği, en az benimki kadar. Hedefimiz belli. Şevval şu anda 13.20 yıldız koşuyor. Olimpiyat derecesi 13 net. 13 neti de biz iki sene içerisinde çok rahat koşarız” şeklinde konuştu.

Kıymet Gökçe - Koray Ünlü