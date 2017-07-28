5 yıldızlı otelde yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da 27 ayrı evden hırsızlık olayına karışan O.G. (23), V.G. (32) ve E.A. (29), sahte kimlikle eş ve çocuklarıyla birlikte tatil için Bolu Abant Tabiat Parkı’ndaki 5 yıldızlı bir otele gitti. Otelde tatil yapan Hırsızlık Büro Amirliği’nde görev yapan bir polis memuru zanlıları fark etti. Polis memurunun ihbarı üzerine İstanbul Gayrettepe’deki Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Otele operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin hırsızlık parasıyla aldığı 400 bin TL değerindeki lüks araca da el konuldu. İstanbul'a getirilen 3 şüpheli Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Aranmaları olan olaylardan Çağlayan Adalet Sarayı’nda mahkemeye çıkan şüpheliler serbest bırakıldı. Daha sonra şüpheliler, 27 evden hırsızlık ve 4 oto hırsızlığı suçundan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin karıştığı olaylara dair görüntüler ve yakalandıkları otelden çıkış anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hırsızlık parasıyla lüks otomobil aldı

Aileleriyle birlikte 5 yıldızlı otelde yakalanan şüphelilerden birisinin Üsküdar’da yaptıkları 800 bin dolarlık vurgundan ele geçirdikleri parayla 400 bin TL değerinde lüks otomobil aldığı öğrenildi. Lüks araç şüpheliler ile birlikte İstanbul’a getirilirken, araca hırsızlık parasıyla alındığı gerekçesiyle el koyuldu. Çaldıkları paralarla lüks bir yaşam süren şüphelilerin çocukları ve bakıcıları için de ayrıca bir oda kiraladığı öğrenildi.

Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde bir eve girmek için arabayı yanaştırdıkları ve duvardan atlayarak içeri girdikleri görülüyor. Eve giren şüpheliler, evden araba anahtarını alarak dışarı çıkıyor ve bahçede bulunan arabayı çalarak kayıplara karışıyor. Bir başka görüntüde ise şüpheliler bir evden çaldıkları kasayı arabanın bagajına koymaya çalışırken görülüyor. Kasayı bagaja koyan şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor. Son olarak Abant’ta otelde yakalanan şüpheliler, güvenlik kameralarına bu sefer elleri kelepçeli şekilde takılıyor.

Caner Sönmez