5 yıldızlı otele kaçak işçi baskını: 4’ü kadın 6 kişi yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, yaptıkları fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin hamamına ve sauna bölümüne baskın düzenledi. Baskında çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Endonezyalı Desak Putu J. (37), Sagung Putu Pitri A. (34), Ugandalı İmmaculate Teddy T. (35), Kırgızistanlı Gulzat T.(44) isimli kadınlar ile Azerbaycanlı Reşat A.(23) ve Kırgızistanlı Atai B.(26) gözaltına alındı. İş yeri sahibi hakkında kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanırken, kaçak çalışan işçiler ise karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Erdal Anak