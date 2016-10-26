Ressam Ayten Gürcün’nün, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen resim sergisinin açılışını, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat gerçekleştirdi.

5 yıllık hayal

Sergiyi açmanın en büyük hayali olduğunu ifade eden emekli İngilizce Öğretmeni Ayten Gürcün, "Çok mutluyum çok meşakkatli yollardan geçtim. Beş yıldır bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu benim ilk kişisel sergim oluyor. Beş yıldır verdiğimin emeğin sonucunda ortaya çıktı bu eserler. Bu konuda bana yardımcı olan destek olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İlk kara kalem olarak başladığım eserlerime sulu ve yağlı boya ile devam ettim. Eğitimlerimi Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımdan aldım. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

99 eser

Karakalem, yağlıboya, suluboya ve pastel çalışmalarından oluşan sergide toplam 99 eser sergilenirken, sergiyi gezen yoğun kalabalık resimlere hayran kaldı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan serginin, 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'a kadar süreceği öğrenildi.

Halil Dağ

TEKİRDAĞ