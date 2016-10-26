Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 5 yıllık emek vatandaşların beğenisine sunuldu

5 yıllık emek vatandaşların beğenisine sunuldu

Tekirdağ'da beş yıldır yağlı boya çalışması yapan Emekli Öğretmen Ressam Ayten Gürcün, ilk resim sergisini açarak vatandaşların beğenisine sundu.


26 Ekim 2016 09:11

Ressam Ayten Gürcün’nün, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen resim sergisinin açılışını, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat gerçekleştirdi.

5 yıllık hayal

Sergiyi açmanın en büyük hayali olduğunu ifade eden emekli İngilizce Öğretmeni Ayten Gürcün, "Çok mutluyum çok meşakkatli yollardan geçtim. Beş yıldır bu çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu benim ilk kişisel sergim oluyor. Beş yıldır verdiğimin emeğin sonucunda ortaya çıktı bu eserler. Bu konuda bana yardımcı olan destek olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İlk kara kalem olarak başladığım eserlerime sulu ve yağlı boya ile devam ettim. Eğitimlerimi Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımdan aldım. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

99 eser

Karakalem, yağlıboya, suluboya ve pastel çalışmalarından oluşan sergide toplam 99 eser sergilenirken, sergiyi gezen yoğun kalabalık resimlere hayran kaldı. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan serginin, 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'a kadar süreceği öğrenildi.  

Halil Dağ
TEKİRDAĞ

Etiketler: 5 yıl, Ressam Ayten Gürcün


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!