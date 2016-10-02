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50 adliye çalışanının gözaltı süresi devam ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan İzmir Adliyesi personellerinden 52 kişi serbest kaldı, 2 kişi tutuklandı. 50 adliye çalışanının gözaltı süresi devam ediyor.

50 adliye çalışanının gözaltı süresi devam ediyor

02 Ekim 2016 11:02

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 104 İzmir Adliyesi personelinden 54’ü dün adliyeye sevk edildi. Yazı işleri müdürleri, katip ve mübaşirlerin bulunduğu 54 kişi akşam saatlerinde soruşturma savcısına ifade verdi. Şüphelilerin bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. ByLock kullandıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, 10 kişiye yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan 50 kişi için polis ek gözaltı süresi aldı. Bu şüphelilerin adliyeye ne zaman sevk edilecekleri açıklanmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan 104 şüpheliyi 2 ay görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Etiketler: 50 adliye çalışanı, fetö operasyonu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı


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