50 banka ve 700 kişiye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, düzenlediği ortak basın toplantısında yürürlüğe giren İran'a yönelik yeni yaptırım paketi hakkında genel bilgiler verdi. Yaptırımların 50 İran bankası ve alt firmalarını kapsadığını söyleyen Pompeo, İranlı 700 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Türkiye yaptırımlardan muaf

Mike Pompeo, 8 ülkenin yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulacağını söyleyerek, muaf tutulan ülkelerin önemli ölçüde yol kat ettiğini söyledi. Muaf ülkelerin Çin, Hindistan, Yunanistan, İtalya, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Türkiye olduğunu açıklayan Pompeo, listedeki ülkelerin zamanla İran'a olan bağımlılıklarını bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin ise İran yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump ile nükleer anlaşma hakkında hiçbir zaman görüşmediğini söyleyerek, İran Atom Enerjisi Kurumuna doğrudan yaptırım uygulanacağını ifade etti. İran Havayolları ve 65 uçağına yaptırım uygulandığını söyleyen Bakan Mnuchin, bankacılık ve gemi sektörünün de hedef alındığını bildirdi.