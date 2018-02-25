50 bin TL sermayeyle tekstil atölyesi açtı, çeşitli ülkelere ihracat yapmaya başladı

Diyarbakır’da yaşayan Şehmus Fidancı, 14 yıl önce Sur ile Yenişehir ilçesinin birleştiği Eski Hal bölgesinde 50 bin lira sermaye ile tekstil atölyesi kurdu. Aradan geçen süre içerisinde işlerini geliştirmek için mücadele eden Fidancı ve kardeşleri, devlet tarafından verilen desteklerle kesimhanesinden nakış atölyesine kadar tüm bölümlerin bulunduğu 1,5 milyon sermayeli tekstil fabrikası kurdu. 45 kişinin istihdam edildiği fabrika, Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra, Ukrayna ve Yunanistan’a ihracat yapmaya başladı.

“Devlet desteğiyle güzel şeyler oluyor”

Son birkaç yıl içerisinde aldıkları teşvik programları ile işlerini katladıklarını kaydeden Fidancı, “Diyarbakır’da yaklaşık 14-15 yıldır bu işi yapıyoruz. Özellikle son 2-3 yıl içerisinde devletin bazı teşvik programlarından faydalanarak işimizi baya yükselttik. 40-45 tane personelimiz var, gece gündüz vardiyalı olarak çalışıyoruz. Şuan ki devlet desteğiyle güzel şeyler oluyor. İlk başladığımızda 50-60 bin lira bir sermaye ile başladık ama bugün bir makinamız 25-30 bin lira arasında. Bugün 1,5 milyon değerinde bir yatırımımız var. Özellikle Diyarbakır’ın göbeğinde Sur ile Yenişehir’i birbirine bağlayan bir bölgede merkezi bir yerde” dedi.

“İstanbul’da bir şube açtık”

İki yıl önce Sur’da yaşanan olayların kendilerini etkilediğini vurgulayan Fidancı, “2-3 yıl bir sendeleme oldu Sur içerisinde yaşanan olaylardan dolayı ama ona rağmen devletimizin bizi yalnız bırakmaması, desteğini bize sürdürülmesi bizi ayrı güçlendirdi. Neticede bu topraklar üzerinde yaşıyoruz, bu topraklar üzerinde teneffüs ediyoruz. Hepimizin anlaması gereken bugün Suriyelilerin halini görüyoruz. İnsanın toprağı, insanın bayrağı altında yaşanan yaşantıların altında bir insan bir insana iş kapsamında yardımcı olabiliyorsa rabbime ne kadar şükretsek azdır. Bir şubemiz de İstanbul’da. Oradan Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ürün gönderiyoruz. Ukrayna ve Yunanistan’a ürün gönderdik. Bugünkü aşamada yazlık sezonunu kışın bile yapıyoruz. Ondan dolayı fabrikamız 12 ay içerisinde sadece 1,5 ay ara verdiği için devletin kurumları bize takdirname gibi ödüller verdi” diye konuştu.

“Yatırım için adım atsınlar”

Yatırım yapmak için bekleyenlere seslenen Fidancı, şunları söyledi:

“Diyarbakır’daki yatırımcı insanlara istihdama doğru adımlarını atma tavsiyesinde bulunuyorum. Türkiye güçlü bir devlettir. Bugün baktığınız zaman 17-18 yıl önceki Türkiye yok. Bugün Avrupa ülkelerine boyun eğmiş bir Türkiye yok. Kimse çekinmesin, istihdam konusunda herkes birbirini teşvik etsin.”

Ejder Ediz Işık

