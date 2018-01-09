50 bin TL’lik bakır kablo çalan 5 şahıs tutuklandı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’nde geçtiğimiz gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik malzemelerinin satıldığı bir iş yerine giren O.A. (62), A.A. (21), S.A.A. (21), İ.D. (17) ve M.M. (21), içeride uyuyan güvenlik görevlisinin bulunduğu odanın kapısını kilitleyerek iş yerindeki 50 bin TL değerinde bakır kabloyu çaldılar. Olayın farkına varan güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek şahısların yerlerini tespit edilirken, yine yapılan incelemelerde bakır kabloların da Gölcük ilçesinde bulunan bir hurdacıya satıldığı öğrenildi.

Başiskele’de oldukları tespit edilen şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, şahısların çaldıkları bakır kablolar da satıldığı hurdacıdan alınarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 5 şahıstan A.A., S.A.A., İ.D. ve M.M.’nin Afganistan vatandaşları oldukları, Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilirken, çaldıkları bakır kabloları sattıkları hurdacıya da hırsızlık malı çalmak suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Murat Kanber