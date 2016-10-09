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50 metrelik uçuruma yuvarlanan kadını ekipler güçlükle kurtardı

Elazığ'da dengesini kaybeden kadın, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralı kadını kurtardı.

50 metrelik uçuruma yuvarlanan kadını ekipler güçlükle kurtardı

09 Ekim 2016 22:15
50 metrelik uçuruma yuvarlanan kadını ekipler güçlükle kurtardı - Tıkla İzle

Olay, tarihi Harput Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında duran Naz G., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre aşağıya yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği kadın için kurtarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine sağlık, polis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı kurtarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri aşağı inerek kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Sedyeye bağlanan yaralı kadın, kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yukarı güçlükle çekildi. Yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarılan kadın, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ (İHA) - 


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