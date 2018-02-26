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50 milyon liralık tesis, ülke genelinden işleri kabul etmeye başladı

Tokat’ta, "Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı Projesi" çerçevesinde hayata geçirilen 50 milyon liralık tesis yurt genelinden gelen işleri kabul etmeye başladı.

50 milyon liralık tesis, ülke genelinden işleri kabul etmeye başladı

26 Şubat 2018 10:27

Tokat’ta 2009 yılında Avrupa Birliği’ne sunularak kabul edilen "Küçük Sanayicilerin Büyük Girişimi Projesi" kapsamında kurulan sanayi sitesi, 3 bin 120 metrekare kapalı alana sahip ’Ortak Kullanım Alanı’nda hizmet vermeye başlandı. Ağaç işleri, tasarım ve metal- otomotiv atölyeleriyle faaliyete başlayan tesisten bölgesel anlamda 2 bin sanayicinin faydalanması beklenirken, tesis Akdeniz Bölgesi'nden de işleri kabul etmeye başladı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen projenin yüzde 85’i Avrupa Birliği’nden almaya hak kazanılan hibe ile finanse edildi. 12 milyon 500 bin lira olan projenin toplam maliyetinin lira bazında karşılığının ise 50 milyon gibi bir rakama tekabül ettiğini söyleyen Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fehmi Çankaya, projeyi Tokat almasa, bir başka ülkenin alacağını ifade etti. Başkan Çankaya: "Çok şükür tesisimiz faaliyete geçti, müşterilerimiz gelmeye başladı ve Türk ekonomisine bir katkı sağlamaya başladık. Vatana, millete, esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun diliyorum. Ben gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Antalya'dan buraya geldiler. İşlerini yaptıracaklar ve inşallah memnun kalacaklar. Sadece Tokat esnaf ve sanatkarına değil, Türkiye'ye hizmet etmek için bu makineler seçildi. Bunda da amacına ulaşıldı. Antalya'dan müşteri geldiğine göre demek ki amacına ulaşıldı. Kalite, güven, makinelerin, hassasiyeti, büyüklüğü, çapı esnaf ve sanatkarın tercih ettiği en önemli özellikler arasında yer alıyor. ISO 9001, TSE, bütün belgelerimiz mevcut" şeklinde konuştu.

Öte yandan kar amacı gütmeyen tesisin esnaflar için hizmet üretmeye başlamasıyla birlikte birçok kişi için de istihdam imkanı oluştuğu bildirildi. 

Dursun Ekrem Er
 

 

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