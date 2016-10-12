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50 saniyede araçtan hırsızlık kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de camlarını tornavidayla sökerek girdiği araçlardan 50 saniye içinde navigasyon cihazlarını çalan hırsız tutuklandı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

50 saniyede araçtan hırsızlık kamerada

12 Ekim 2016 09:55
50 saniyede araçtan hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Küçükçekmece'de son günlerde çok sayıda lüks araçtan navigasyon cihazlarının çalınması polis ekiplerini harekete geçirdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerlerde güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler araçlardan hırsızlık yapan kişinin S.D olduğunu belirledi. Şahıs, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis S.D.'nin yaklaşık 10 araçtan aynı şekilde hırsızlık yaptığını belirlerken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsız yüzünü kapatarak aracın yanına geliyor. Ardından elindeki tornavida ile hızlı bir şekilde aracın camını yerinden söküyor. Aracın camından içeriye giren hırsız navigasyon cihazını söküyor. 50 saniyede navigasyon cihazını çalan hırsız daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.
 

Etiketler: İstanbul, küçükçekmece


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