Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki Ş.T.’ye ait bir süpermarkete gelen kimliği belirsiz 4 kişi, saniyeler içerisinde marketin kilitlerini kırıp içeriye girdi. Kapşonlu ve eldivenli 3 kişi kasalardaki 10 bin lira para ile sadaka kutularını alırken, diğer kişi ise marketin kapısında gözcülük yaptı. Yalnızca 50 saniye süren hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 4 hırsız, daha sonra bir otomobile binerek kaçtı. Hırsızların aynı gece Demirtaş ve Küçükbalıklı mahallelerinde 4 ayrı markete daha girdiğini tespit eden polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yakup Vardar

