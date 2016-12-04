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50 saniyelik soygun

Bursa’da 4 hırsız, aynı gece 5 marketi soydu. Hırsızların sadece 50 saniye süren soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

50 saniyelik soygun

04 Aralık 2016 15:09
50 saniyelik soygun - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki Ş.T.’ye ait bir süpermarkete gelen kimliği belirsiz 4 kişi, saniyeler içerisinde marketin kilitlerini kırıp içeriye girdi. Kapşonlu ve eldivenli 3 kişi kasalardaki 10 bin lira para ile sadaka kutularını alırken, diğer kişi ise marketin kapısında gözcülük yaptı. Yalnızca 50 saniye süren hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 4 hırsız, daha sonra bir otomobile binerek kaçtı. Hırsızların aynı gece Demirtaş ve Küçükbalıklı mahallelerinde 4 ayrı markete daha girdiğini tespit eden polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. 

Yakup Vardar
 

Etiketler: soygun


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