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50 Tavukla başladı 8 bin metrekarelik çiftlik sahibi oldu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde girişimci Ahmet Toprak, tavuk üretimine 50 tavukla başladığını şuan 3000 tavuk sayısına ulaştığını söyledi.

50 Tavukla başladı 8 bin metrekarelik çiftlik sahibi oldu

17 Temmuz 2017 11:29

Aslanapa Yumurta adı altında tamamen organik yumurta üretimi de yaptığını söyleyen Ahmet Toprak, ''İlk başladığımda 50 tavuğum vardı, daha sonra işimi büyütmeye karar verdim. Devletimizin verdiği 30 bin liralık destekle 8 bin metrekare arazide bu işi yapmaya başladım. Önce 600 tavuk sonra 1500 tavuk ve şimdi 3 bin adet tavuk oldu. Günde ortalama 2 bin civarı yumurta alıyorum. Yumurtalarım tamamen organik. 8 bin metrekarelik güdüm arazime doğal arpa,buğdağ, yulaf atıyorum. Tıpkı köyde yaşayan vatandaşların yaptığı gibi sabah tavukları araziye salıyorum, akşam tekrar içeri alıyorum. Bu yüzden yumurtalarım tamamen köy yumurtası diyorum. Yaz tatili olduğu için çocuklarım ve ailem bana destek oluyorlar. Yumurtalarımı Kütahya' merkezde 51 market'e satıyorum. Toptan verdiğim fiyatın aynısı olan 40 kuruşla her hafta Aslanapa pazarında, halkımıza köy yumurtasını bölgede en ucuz olarak ben satıyorum. 2 yıl içerisinde 10 bin tavuk hedefine ulaşmak için çalışmalarım devam ediyor. İşimi severek yapıyorum ve kazancımdan oldukça memnunum'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir


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