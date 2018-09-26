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50. yaş gününü bungee jumping yaparak kutladı

50. yaş gününü bungee jumping yaparak kutladı
50. yaş gününü bungee jumping yaparak kutladı

ABD’li Hollywood starı Will Smith, 50. yaş gününü bungee jumping yaparak kutladı.


ABD'li oyuncu ünlü Will Smith, 50. yaş gününü Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon yakınlarında helikopterden yaptığı atlayışla kutladı. Başarılı bir atlayış gerçekleştiren Smith deneyimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden biri" ifadelerini kullandı.
Atlayışının ardından ünlü oyuncuyu eşi Jada Pinkett Smith ve 3 çocuğu ile yakınları alkışlarla karşıladı.
Smith'in atlayışla Global Citizen'ın eğitim çabalarına dikkat çekmeyi amaçladığı belirtildi.  

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