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50 yaşında yeşil sahalara döndü

Siirt’te 50 yaşındaki futbolcu Nevzat Çılgın, 13 yıl önce bıraktığı yeşil sahalara, amatör bir takımla sözleşmesi imzalayarak geri döndü.

50 yaşında yeşil sahalara döndü

15 Kasım 2016 12:05
50 yaşında yeşil sahalara döndü - Tıkla İzle

TFF 3. Lig'de Kurtalanspor formasıyla uzun yıllar profesyonel futbolcu olarak forma giyen Nevzat Çılgın, futbola 13 yıl ara verdikten sonra, 50 yaşında Siirt 1. Amatör Ligi’nin yeni takımlarından Kurtalan Kültür Gençlikspor Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri döndü. Futbolun yaşla bir ilgisi olmadığını, aksine kendini şimdi daha güçlü hissettiği için yeşil sahalara döndüğünü belirten Çılgın, 1992 yılında profesyonel futbol olarak mücadele ettiği Kurtalanspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptığını, oynadığı takımın ligden düşmesi sonucu 2003 yılında aktif futbolu bıraktığını söyledi.

Futbolu çok sevdiğini anlatan Çılgın, “Yıllardır futbolun içinde aktif bir insanım ve kendimi güçlü hissettiğim yeşil sahalara geri döndüm. Yeni gençlere örnek olmak ve ağabeylik görevi yapmak için sözleşme imzalayarak geri döndüm. Oynadığım 3 hazırlık maçında da attığım goller ortada" dedi. 

Takım Antrenörü Zeki Eroğlu ise, Çılgın'ın çok azimli ve iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, "50 yaşından sonra Nevzat kardeşimizin futbola dönmesi takımdaki gençler için olumlu bir motivasyon oldu. İlçede de örnek gösterilen bir futbolcu. Bu yaşta bile bize faydalı olacağına inandığımız için kendisini ısrarla istedir. Ayrıca profesyonel ligde de birlikte top oynadım. Şimdi o benim oyuncum ben de onun hocasıyım. Performansından gayet memnunum. Hem kişiliği hem de futboluyla kendini konuşturuyor. Stoper oynuyor. İnşallah başlayacak amatör ligde kaptanlığımızı yapacak" diye konuştu. 

Takımın 16 yaşında en geç futbolcusu Yusuf Demirtaş ise, Nevzat Çılgın'la aynı takımda futbol oynadığı için kendini şanslı hissettiğini anlatarak, çok iyi bir stoper olan Çılgın'ın ilerleyen yaşına rağmen takıma katkı sağladığını söyledi.

Mehmet Niyazi Deniz
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Etiketler: Nevzat Çılgın


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