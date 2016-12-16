Malazgirt'te en son 27 Kasım günü saat 15.00'de görülen 50 yaşındaki Fariz Yıldırım’ın bulunması için tüm ilçe halkı ve emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. 20 gündür kayıp olan Fariz Yıldırım’ın oğlu Bayram Yıldırım, babasının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, "Her gün bir umutla babamızdan gelecek hayırlı bir haber bekliyoruz. Ben ve tüm ailem bu olayda perişan olduk. 50 yaşında ve hiçbir akli dengesini yitirmeyen sağlıklı babamızdan ses seda yok. Hem ilçe halkı hem de emniyet güçleri aramalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arama yapanlardan ve herkesten Allah razı olsun. Şu ana kadar babamızla ilgili net bilgi yok. Şu anda emniyet güçlerimiz sağ olsunlar arıyorlar. Henüz bir bilgiye ulaşamadık. Herhangi bir sonuç yok şu anda” şeklinde konuştu.

Emniyet yetkilileri ise, 50 yaşındaki Fariz Yıldırım’ın bulunması için seferber olduklarını ve 20 gündür aralıksız arama çalışmalarını yürüttüklerini bildirdiler.

Veysel Eşin

