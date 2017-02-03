Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Sabri Bey Sokak üzerinde ikamet eden Sıdıka Erçetin’in (50) kızı İlknur Erçetin eve geldiğinde çaldığı kapı açılmayınca durumu babasına haber verdi. Eve gelen baba kapıyı anahtarla açarak eve girdi. Banyoda yerde yatan Sıdıka Erçetin’in cansız bedeni ile karşılaşan kocası ve kızı sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından merhumenin naaşı Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan merhumenin diyaliz tedavisi gördüğü ve ölüm sebebinin Bursa Adli Tıp Kurumu’nda gelen rapor sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

İbrahim Sünetçi