Diğer
Kategoriler

50 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Bilecik'te diyaliz tedavisi gören 50 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.


03 Şubat 2017 16:54

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Sabri Bey Sokak üzerinde ikamet eden Sıdıka Erçetin’in (50) kızı İlknur Erçetin eve geldiğinde çaldığı kapı açılmayınca durumu babasına haber verdi. Eve gelen baba kapıyı anahtarla açarak eve girdi. Banyoda yerde yatan Sıdıka Erçetin’in cansız bedeni ile karşılaşan kocası ve kızı sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından merhumenin naaşı Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan merhumenin diyaliz tedavisi gördüğü ve ölüm sebebinin Bursa Adli Tıp Kurumu’nda gelen rapor sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. 

İbrahim Sünetçi

Etiketler: 50 yaşındaki kadın, bilecik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!