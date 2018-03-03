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50 yaşındaki madenci halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki bir halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan madenci kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

50 yaşındaki madenci halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

03 Mart 2018 00:17

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesinde çalışan 50 yaşındaki Muhammet Terzioğlu, arkadaşları ile birlikte halı sahada top oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Muhammet Terzioğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Muhammet Terzioğlu, doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.  

Barış Doğan

Etiketler: Zonguldak

 

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