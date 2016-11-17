Gaziantep'te yaşayan uyuşturucu bağımlısı 50 yaşındaki Nuriye Sammur, Şahinbey Belediyesi tarafından açılan nakış kursu sayesinde uyuşturucuyu bırakıp, tekrar hayata bağlandı. Uyuşturucuyu bırakmak için yıllarca psikolojik tedavi gören Nuriye Sammur bu süreçte en büyük terapiyi gittiği nakış kursundan aldı.

“Kurslar bana terapi oldu”

Kurslar sayesinde uyuşturucudan kurtulduğunu belirten Sammur, “Daha önce birçok kursa gittim. Ben bu kurslara terapi amaçlı gittim. Çünkü ben madde bağımlısıydım. Morfin kullanıyordum. Krizim tutunca gelen doktorların elbiselerini yırtıyordum. Çok kötü durumdaydım. Sonra bir gün ne kadar uyuşturucu varsa hepsini çöpe attım. Ölsem de bir daha bunları kullanmayacağım dedim. Bu maddeden kurtulmak için çabaladım. Yıllarca psikiyatriye giderek, ben uyuşturucu bağımlısıyım lütfen beni kurtarın dedim. Bu madde beni yönlendiremez ben kendi yaşamımı istiyorum dedim. Bu sefer de psikiyatri ilaçlarıyla devamlı uyuyordum. Sonunda dedim artık uyumayacağım kurs kurs gezeceğim. Kurslara gittim kurslarda terapi amaçlı sabah gittim. Bu kursların bana büyük faydası oldu. Kursta nakışla uğraşıyor arkadaş ediniyordum. Bu sayede madde bağımlılığından kurtuldum. Psikiyatri ilaçlarının çoğunu bu kurs sayesinde bıraktım” dedi.

Hocasının bulunduğu kursa gitmek için motor aldı

Kendisine destek olan hocasının yanına gitmek için el emeği nakışlarını satarak 3 tekerlekli motosiklet alan Nuriye Sammur, “Ben hocamı çok seviyordum, zor günlerimde bana çok destek çıktı. Ancak tayini başkaya mahalleye çıkınca ben de onun bulunduğu kursa gitmek istedim. Fakat halk otobüsüyle zor oluyordu. Bende kursta diktiğim nakış ürünlerimi satarak 3 tekerlekli bir motor aldım. Bu sayede kursa daha rahat gidip geliyorum” şeklinde konuştu.

“Madde bağımlısı olan herkes kurtulabilir”

Bu illete bağımlı olan herkesin bundan kurtulabileceğini vurgulayan Sammur, “Ben bu illetten kurtulduğuma göre herkes kurtulabilir. Sigara bağımlıları daha kolay bırakır. Çünkü ben uyuşturucuyu bıraktım, başkaları sigarayı mı bırakamayacak. Mahallemde herkesin kaçtığı bir madde bağımlısı vardı ben onu hastaneye yatmaya ikna ettim. Dolaysıyla geç olmadan bağımlıların bu illetten kurtulması için tedavi olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kurs hocası Yasemin Kara da kursların hem öğretip hem de motive ettiğini ifade ederek, “Biz burada hem el sanatlarını öğretiyoruz, hem de motivasyonlarını arttırıyoruz. Nuriye Hanım buraya geldiğinde durumu kötüydü. Ancak çok azimliydi. Biz de ona elimizden gediği kadarıyla el sanatlarını öğrettik. Çok güzel nakışlar yapıyor. Bu nakışlarını satıp evine katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Lider Olgun

