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50. yıl mezunları geleceğe uğurlandı

İstanbul’da hizmet veren toplam 38 Uğur Lisesinde eğitim gören 3 bin 770 liseli öğrenci düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşkuyla geleceğe “uğur”landı.

50. yıl mezunları geleceğe uğurlandı
50. yıl mezunları geleceğe uğurlandı - Foto Galeri

11 Haziran 2018 13:11

Uğur Okullarının 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezunları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle diplomalarını aldı. İstanbul’da hizmet veren 38 Uğur Lisesinin toplam 3 bin 770 öğrencisine Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı görkemli törenle unutulmaz bir mezuniyet hatırası hediye etti.
Türkiye’nin dört bir yanında 130 okulu ile eğitim hizmeti veren Uğur Okulları’nın İstanbul’daki Uğurlu öğrencileri, mezuniyet coşkusunu Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaşadı. Öğrencilerin heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığı törene, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, BUEK İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve veli katıldı.

“ 50’nci yıl mezunlarımızı geleceğe uğurluyoruz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, İstanbul’daki Uğur Liselerinden 3 bin 770, Türkiye genelindeki 130 okuldan da 19 bin 520 öğrencinin mezun olduğunu dile getirerek; “Bugün öğrencilerimizi Uğur Okullarından mezun edip, üniversiteye, hayata ve geleceğe uğurluyoruz. 50’nci yıl mezunlarını uğurlayan eğitimciler, yöneticiler olan bizler ve 50’nci yıl mezunları olarak siz sevgili öğrenciler bu gurur tablosunda yer alabildiğimiz için ne kadar mutluluk duysak azdır. Sizler, aldığınız eğitim ile yeni fikirler geliştiren, uygulayan ve paylaşan; yeni ve farklı perspektiflere açık ve istekli olan bireyler olarak çevrenizin ışığı olacaksınız.” dedi.

“Işığınız bilim olsun”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, törende gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti: “Uğur’un 50’nci yılında, bugüne kadar neleri başardığımızı kelimelere sığdıramayız. İstanbul’da başlayan yolculuğumuz artık global bir eğitim ağına dönüştü. Genç arkadaşlarım; şunu hiç unutmayın, siz Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın bir üyesisiniz, artık sonsuza dek beraberiz. Bundan sonraki hayatınızda dünyanın neresine giderseniz gidin kapısını çalabileceğiniz bir yeriniz var.

Dünya değişti ve değişmeye devam edecek; geçmiş anlayışla geleceği inşa edemeyiz, geçmişten ders alarak geleceği konuşmalıyız. Şunu unutmayın, önünüzde uzun bir yol var. Bu yolda ışığınız bilim olsun, medeniyetiniz ve kültürünüz kalkanınız olsun, başka yerde güç aramayın. Aydınlıktan ayrılmayın. Sizler yarının Türkiye’sinin ve dünyanın faydalı insanları olacaksınız. İstedikçe başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Çok çalışın, düşmekten korkmayın.”

Okul birincileri ödüllerini teslim aldı

Açılış konuşmalarının ardından mezun öğrencilerin okullarındaki 11’nci sınıf öğrencilerine flamalarını teslim ettiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, yıl boyunca başarıları ile adlarından söz ettiren “okul birincisi” öğrenciler de okul müdürlerinin ellerinden plaketlerini aldı. Tören, tüm öğrenciler adına Maltepe Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğçe Turna’nın yaptığı konuşma ile devam etti. Tuğçe Turna konuşmasında “Okulumuzun bizlere verdiği eğitimle, imkânlarla ve kazandırdığı sağduyuyla başaramayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buradan bir kıvılcım olarak gidiyoruz ancak birer alev olarak döneceğiz. “ dedi.
Tören öğrencilerin aynı anda keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.

Etiketler: mezuniyet, uğur okulları

 

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