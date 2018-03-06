50. yılda hayal kırıklığı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Trabzonspor büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kuruluşunun 50. yılı olan 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan bordo-mavililer ligin bitimine 10 hafta kala lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 14’e çıkartarak bu yöndeki umutlarını tüketme noktasına getirdi. Avrupa Kupalarına katılma umutlarını da riske atan Karadeniz ekibi büyük bir çöküntü yaşıyor.

DEĞİŞİKLER SORUNLARI ÇÖZMEDİ

Göreve geldiği günden itibaren ‘istikrar’ söyleminde bulunan Başkan Muharrem Usta ve yönetimi, ligin 8. haftasında alınan 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rıza Çalımbay ile dolduran bordo-mavili yönetim, böylece görev süresinde Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı ve Ersun Yanal’ın ardından 4. teknik adamı göreve getirdi. Ancak sorunlarını çözemeyen Trabzonspor, ligin 24. haftasında yarıştan kopma noktasına geldi.

BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla takımın başına gelen Rıza Çalımbay, söz konusu maçta alınan 1-0’lık mağlubiyetinin ardından ligin ilk yarısının bitimine kadar oynanan 9 maçta 6 galibiyet 1’er beraberlik ve mağlubiyet alarak iyi bir çıkış yakalayarak lider ile arasındaki puan farkını 7’ye indirmişti.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına büyük umutlarla başlayan Karadeniz ekibi aradığını bulamadı. İkinci yarıda oynadığı 7 maçta bordo-mavililer 1 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak lider ile arasındaki puan farkını 14’e çıkartarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından tribünlerde ve stadyum etrafında istifa sesleri yükselmeye başladı. Alınan başarısız saha sonuçlarının ardından Beşiktaş maçının da 2-0 kaybedilmesiyle birlikte taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Maçın ardından uzun süre stadyumdan çıkmayarak durum değerlendirmesi yapan yönetim, herhangi bir açıklamada bulunmazken, kongreye gidilmesi için baskı kuran bordo-mavili camiada, olası bir kongre de konuşulmaya başlandı.

GELENEĞİ BOZDU

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında derbileri kaybetmeme geleneğini de bozdu. Bordo-mavililer bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta 2-2 ve 1-1’lik skorlar alırken, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Son maçta 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray’ı ise 2-1 mağlup etmişti.

Gökmen Şahin/İHA