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50 yılda yüzlerce fotoğraf makinesi biriktirdi

Maltepe'de yaşayan 85 yaşındaki Bülent Esmen, 50 yıldır satın aldığı yüzlerce fotoğraf makinesinden dev bir koleksiyon oluşturdu. Esmen, gözü gibi baktığı ve her biri hakkında ayrı ayrı fikir sahibi olduğu fotoğraf makinelerini, müzeye bağışlamak istiyor.

50 yılda yüzlerce fotoğraf makinesi biriktirdi

25 Aralık 2016 11:32
50 yılda yüzlerce fotoğraf makinesi biriktirdi - Tıkla İzle

85 yaşındaki emekli Bülent Esmen 50 yıldır eskicileri gezerek satın aldığı çeşitli fotoğraf makinelerinden koleksiyon oluşturdu. Fotoğraf makinesi tutkunu Bülent Esmen, bir müze açılması halinde fotoğraf makinelerini bağışlayabileceğini söyledi. Binden fazla fotoğraf makinesi bulunan Bülent Esmen’inin atölyesinde 100 yıllık makineler yer alıyor. Her bir fotoğraf makinesi hakkında ayrı ayrı bilgiye sahip olan Esmen, koleksiyonunda yer alan makinelere gözü gibi bakıyor.

Koleksiyonunda bine yakın antika niteliğinde fotoğraf makinesi bulunuyor
1967 yılından beri eskicileri gezerek fotoğraf makineleri alan Esmen, “Gençlikte, askere gitmeden evvel 3-4 sene fotoğrafçı yanında çalıştım. Çıraklık derken biraz ustalaştım. Askerden sonra bir daha fotoğraflar kısmet olmadı. Almanya’ya gidince orada eskicileri gezdim. Eski makineleri gördüm. Onları almaya başladım. Almanya’dan sonra hala bugüne kadar makine alıyorum. 67 yılından beri devam ediyorum. 70 yılında buraya taşındım. 70 yılından sona da devamlı makine aldım. Bu ev müsaitti. Bir odasını makinelere tahsis ettim. Aksesuarlarıyla birlikte bin taneye yakın makine var. Ben makineleri bir müze açılırsa müzeye bağışlamak istiyorum” dedi. 

Mustafa Biçer

Etiketler: fotopğraf makinesi, maltepe


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