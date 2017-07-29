Diğer
Kategoriler

50 yıldır meyan şerbeti satıyor

Kahramanmaraş'ta 50 yıldır meyan şerbeti satan Mehmet Hacı, dedesinden kalan mesleğini sürdürerek sıcak yaz günlerinde insanları serinletiyor.

50 yıldır meyan şerbeti satıyor

29 Temmuz 2017 10:36
50 yıldır meyan şerbeti satıyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinde meyan şerbeti yoğun bir şekilde tüketiyor. Kahramanmaraş’ta tam 50 yıldır meyan şerbeti satan 63 yaşındaki Mehmet Hacı, Kahramanmaraşlılara hizmet vermekten oldukça memnun. Mehmet Hacı, "Bu meyan içilir beyler, buradan bal akıyor beyler, ballı meyan" diye söylediği namelerle, kafasında fesi ve sırtına aldığı tulumbayla meyan şerbeti satıyor.

Günlük olarak ortalama 4 tulumba meyan şerbeti sattığını söyleyen Mehmet Hacı, “Avrupa bunu bizden alır kola yapar bize geri satar. Bizde yazın meyan satıyoruz, insanları serinletiyoruz güzel bir şekilde. 3-4 tulumba satıyorum günlük olarak, kendimizi yormadan yavaş yavaş idare ediyoruz. Ben 50 yıldan beri yaparım bu işi, dede baba mesleğidir” diye konuştu.

Kahramanmaraşlılar da meyan şerbetinin birçok faydası olduğunu söyleyerek, hem şifa niyetine hem serinlemek için meyan şerbeti içtiklerini belirtiyor. 

Halil Koyun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!